MUPO oli teadlik, et Taxify nende numbreid blokeerib

Täna tunnistas Taxify, et nad on blokeerinud mupo numbreid, mis segab munitsipaalpolitsei reide kontrollimaks taksode sõidukaarte. Hiljem selgitas Taxify kommunikatsioonijuht, et tegemist on nende süsteemi eripäraga, mis blokeerib kõik numbrid, millelt on tehtud valeväljakutseid.

Toompere teatas lühikommentaaris, et mupo ei sega kuidagi Taxify tööd. " Vastupidi, mupo kontroll keskendub just nendele juhtidele, kellel puudub sõidukikaart, aga kes on tehnoloogia platvormil aktiivsed," sõnas Toompere.

" Kui Taxify väidab, et see segab nende tööd, siis on nad oma tegevusega libedale teele astunud. Süüdistuste toon mupo aadressil näitab, et Taxify ei soovigi oma teenuste kvaliteeti parandada," lõpetas Toompere lühidalt.

Uurides Toomperelt, miks teeb mupo valeväljakutseid, mille osas Taxify nurisenud on, kostis Toompere, et väljakutseid tehakse ainult neile juhtidele, kellel ei ole sõidukikaarti või on mingi muu rikkumine. "Asjatult kedagi kontrollimiseks välja ei kutsuta, kontroll tehakse ikka enne ära," lisas mupo juht.

Ta lõpetas, et Taxify ja mupo suhted on alati olnud head, kuid praegu on rahuldavad, sest sõidujagamisteenus vahendab oma platvormil sõitjaid, kelle dokumentatsioon pole korras. "Suhtlesin täna Taxify esindajaga ja loodan, et nad teevad omad järeldused ja parandavad olukorra," lõpetas Toompere.

Mupo reidib taksojuhte pidevalt ning viis ühe sellise reidi läbi ka täna. Kontrollimas käidi sadamas, kus kokku kontrolliti 145 taksot, mille seast nelja osas alustati menetlust - kolmel valede hinnakirjade ning ühel puuduliku dokumentatsiooni alusel.