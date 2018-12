Mura, muri ja muda – ettevõtte ressursivargad

2. Transport - igasugune transport, olgu siis pooltoodete või dokumentide, tekitab täiendavat kulu ettevõttele ning on põhjustatud kehvast hoonete, ruumide või töökohtade asetusest.

3. Laovaru - ületootmise tagajärg, millega püütakse tavaliselt katta kehva planeerimist, tarnijate hiliseid saadetisi, seadmete rikkiminekut, praaki jne.

4. Defektid ja eksimused - suur hulk defekte või vigade parandamist näitab, et sisemiste protsesside kvaliteet on nõrk. Selle parandamisel on võimalik kulusid oluliselt kokku hoida. Näiteks 10% veamäär pikendab kogu ahela ajalist kestust kuni 40% (kuna kehva kvaliteediga tooted/teenused tuleb uuesti või ümber teha).

5. Ootamine - asjata ei öelda, et aeg on raha. Millegi või kellegi järele ootamine takistab protsessidel kulgemast ning tekitab seetõttu tarbetuid tööpingeid ning kulu. Kui võtmeprotsess (pudelikael) peaks millegi järele ootama, tekitab see suurt kahju kogu ettevõtte võimekusele.

6. (Ülemäärane) liikumine - see on seotud ergonoomikaga ning hõlmab endas kõike, millega on võimalik energiat kokku hoida. Igasugune kõndimine, millegi järele ulatumine, tassimine või otsimine röövib aega ja jaksu ning pikendab omakorda töö sooritamise aega.

7. Ülemäärane töötlemine - väljendub mingi töö tegemises rohkem, kui vaja. Näiteks kui kasutatakse kaubaaluse pakendamisel rohkem pakkekilet, kui tegelikult selle stabiilsuse tagamiseks vaja oleks.

Enamik ettevõtteid raiskavad hämmastavalt palju, mis suurendab oluliselt nende tegevuskulusid.

Niisiis on kõik eespool nimetatud kolm valdkonda omavahel tugevalt seotud. Võtame näiteks kasvõi kaupade ühel ajal logistikakeskusesse saabumise. Kuna nende saabumine päeva lõikes on ebaühtlane (mura), tekib selle tagajärjel hilisel õhtutunnil töö ülekoormatus (muri), süsteemid muutuvad pudelikaelaks, tekib stress ja kasvab vigade hulk ehk sisuliselt tekitame muda.