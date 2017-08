Murdoch annetab natsidega võitlemiseks miljon dollarit

Twenty-First Century Fox-i tegevjuht James Murdoch teatas kirjas sõpradele, et tunneb muret president Donald Trumpi reaktsiooni üle Virginias, Charlottesville's toimunud sündmustele.

Meediamoguli ja Trumpi suure liitlase Rupert Murdochi poeg James Murdoch ütles, et tema ja ta abikaasa annetavad miljon dollarit organisatsioonile Anti-Defamation League, mis tegeleb inimõiguste kaitsega.

"Viha meie tänapäeva ühiskonnas tuli ilmsiks, kui me nägime inimesi haakristidega kõndimas Charlottesville'i tänavatel ning rassiste terroriseerimas teisi. Ma ei suuda uskuda, et ma pean seda kirjutama: natside vastu seismine on vajalik. Sellist asja nagu "hea nats" ei ole olemas, samuti nagu pole olemas head terroristi. Demokraadid ja vabariiklased peavad sellega nõustuma," ütles ta oma kirjas.

Uudistekanali Fox tegevjuhi kiri tuleb paljudele üllatusena, sest Trumpi maailmavaate kajastamine on muutnud uudistekanali riigi enim vaadatuimaks. Selle kuu alguses sattus kanal seksuaalse ahistamise skandaali, mille järel lubas Murdoch muuta kollektiivi mitmekesisemaks.