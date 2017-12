Mürk-Dubout: lennunduse kuldaeg kasvatab reisijate arvu ka järgmisel aastal

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout ütles, et lennunduses on hetkel kuldajad. Lõppeval aastal kasvas lennureisijate hulk Tallinna lennujaamas 500 000 reisija võrra ja Mürk-Dubout sõnul on oodata kasvu jätkumist ka tuleval aastal, kirjutab ERR.

Tallinna lennujaama juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout ütles, et lennunduses on hetkel kuldajad. Lõppeval aastal kasvas lennureisijate hulk Tallinna lennujaamas 500 000 reisija võrra ja Mürk-Dubout sõnul on oodata kasvu jätkumist ka tuleval aastal.

Mürk-Dubout ütles ERR-ile antud usutluses, et kaugliinide tulek Tallinna lennujaama on nelja kuni viie aasta küsimus ja esimeste seas on loogiline avada liin New Yorki. Tuleval aastal loodab Mürk-Dubout, et tekivad liinid Dubaisse ja Malagasse.

Kasv tuleval aastal tema sõnul ei lange, sest lennunduses on praegusel hetkel niiöelda kuldajad - lennupiletite hinnad on võrdlemisi soodsad tänu sellele, et kütusehinnad ei ole oluliselt kasvanud. "Ilmselt järgmisel aastal me lõpetame reisijate arvuga 2,8, ehk ka kolm miljonit. See on number, mida me Eesti ajaloos ei ole näinud ja lennujaam on selleks kõigiti valmis," sõnas ta.