Mullu detsembris tõusid korterite hinnad ajaloo rekordtasemele. Kunagise kinnisvarabuumi laest põrutasid läbi nii Tallinn kui ka 17 suurema linna korterihinna indeks.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et tegemist on äärmiselt erakordse sündmusega, mis rõõmustab varaomanikke, kuid teeb meele mõruks ostjatel.

„Nagu iga järsema hüppe puhul, on ka seekordne hinnatõus selgitatav statistilise kurioosumiga, kuid lõppude lõpuks on terve elu üks asjaolude kokku langevus ja fakt on see, et enam ei ole Tallinna korterite ajalooliseks rekordhinnaks 1689 €/m2 aastast 2007, vaid 1703 €/m² aastast 2016," selgitas ta.

17 Eesti suurema linna korteriomanditehinguid koondav Pindi Indeks tegi detsembris võimsa, 14,2%lise hüppe 1424 euroni ruutmeetri kohta. Varasem rekord pärineb samuti aastast 2007, mil tipuks oli 1397 eurot ruutmeetri kohta.

Suure panuse andis indeksi kasvule Tallinna linna suurenenud tehinguaktiivsus, kuna aasta lõpus vormistati hulganisti asjaõigustehinguid keskmisest kallimate uusarenduste korteritega.