Musk otsustas: Tesla jääb börsile edasi

Eile avaldatud blogipostituses teatas Musk, et kohtus Tesla nõukoguga ja leppis börsile jäämises kokku. Varasemalt oli aga mees öelnud, et tahab Tesla aktsaid osta 420 dollari eest ühe aktsia kohta, ja ka raha olevat selleks juba olemas - täpsemalt ühe Saudi investeerimisfondi vahendid.

Musk tunnistas hiljutises intervjuus, et ta teeb väga pikki tööpäevi ja kasutab vahel ka unerohte. See on vallandanud diskussiooni, kas Tesla ei peaks talle veel ühte juhti appi palkama.