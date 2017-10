Must kuld odavnes teist päeva

Nafta, mida sageli kutsutakse mustaks kullaks, odavnes ülepakkumise hirmu tõttu teist päeva.

Täna langes nafta hind juba teist päeva, kuna kardetakse, et üleilmne naftaküllus ei pruugi niipea kui loodeti läbi saada, kirjutab Reuters.

USAs odavnes nafta täna 0,3 protsenti, 50,43 dollarile. Eile langes naftahind 2,1 protsenti. Kolmas kvartal on olnud üldiselt naftale hea.

Nafta hind on seni tõusnud kolmandas kvartalis 12 protsenti. See on nafta hinnale suurim tõusukvartal alates 2016. aasta teisest kvartalist. Neljapäeval tegi nafta hind kuue kuu tippmargi, kuid on sealt taandunud ligi viis protsenti. Läinud nädalal puutus nafta hind ära 59,49 dollarit barrelist.

„Neljas kvartal ei tule nafta hinnale nii sõbralik, kuna suvine nõudlus asendub talvisega,“ ütles Ayers Alliance'i investeerimisjuht Jonathan Barratt. „Sel ajal toimub palju rafineerimistehaste hooldustöid, mistõttu naftat on vähem tarvis.“

Iraak teatas eile, et lõunapoolsetelt naftaväljadelt eksport kasvas septembris veidi. Läinud nädalal kallines nafta seoses Kurdistani iseseisvuspüüdlustega, mistõttu Türgi ähvardas sulgeda nafta torujuhtme, millega Kurdistani nafta jõuab Iraagist Vahemere sadamatesse. Analüütikute hinnangul pole Türgi ähvardust täitnud.

Hiljutisest nafta hinnarallist loeti märki, et kolm aastat kestnud nafta üleküllus hakkab järele andma. Lähis-Ida naftatootjad kardavad, et nafta hinnatõus paneb USA kildanafta tootjaid uusi puurauke puurima, mis jälle suruks nafta hinda alla. OPECi põhitootjad peavad 60 dollarist kõrgemat hinda selliseks, kus kindlanafta toodang kasvab.

Üks nafta hinda toetav uudis tuli Liibüast, kus naftakompanii kuulutas välja vääramatu jõu olukorra Sharara naftaväljal. See on riigi suurim naftamaardla.