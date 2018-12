Must palk kolib ümbrikust pangaülekandesse

Maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juhi Oscar Õuna sõnul on sularahaga majandamine ettevõtjatele võrdlemisi keerukas ja seetõttu otsitakse muid lahendusi. Pangaülekande puhul ei häbeneta ülekande selgituseks kirjutada ka „töötasu” või „palk”, aga selle pealt makse muidugi ei tasuta. Õun selgitas, et sellistel juhtudel on ettevõtja tõenäoliselt maksnud töötasu sularahas, kuid muutunud aja jooksul julgemaks ja mugavamaks ning hakanud tegema pangaülekandeid.

„Sularahaga toimetamine, selle liigutamine, topeltraamatupidamine on äärmiselt ressursikulukas ja ettevõtjale äärmiselt keeruline. Ta ei saa lõpuks ise ka aru, kellele ja kui palju on maksnud. Meil on olnud näiteid, kus ühele töötajale on kaks korda kuus palka makstud, sest ettevõtte juht on ära unustanud, et ta ümbrikus ühe korra juba andis,” rääkis Õun.