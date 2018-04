Must teadmatus kaks kuud enne tasuta ühistranspordi rakendumist

Kaks kuud enne, kui peaks rakenduma tasuta maakondlik ühistransport, ei tea bussifirmad, mis saama hakkab ja kuidas nad oma tegevust planeerima peaksid, kirjutab Äripäev.

„Keegi ei tea ju midagi, ei ole midagi rääkida,“ sõnab Arilix OÜ juht Toomas Hainla. „Vedajad on täiesti teadmatuses.“

„Kõik on nii ebamäärane veel, ei oska midagi tarka öelda,“ lisab M.K Reis-Xi juhataja Margus Korka.

Go Busi juht Andrei Mändla lausus, et kuigi ka nemad tahavad asjas selgust saada, siis ollakse valmis sõitma nii ühte- kui teistpidi ehk nii tasuta kui piletitasu eest – nende jaoks väga suurt vahet pole. „Me oleme selles mõttes vedajana suhteliselt neutraalsed, kuna neis maakondades, kus me sõidame, ei tohiks tasuta transport tekitada erilisi probleeme,“ lisas Mändla viidates sellele, et Harjumaal võib tulevik olla keerulisem.

Loe pikemalt Äripäevast.