Musta kulla madal hind ei hirmuta: aina rohkem miljardeid voolab kildanaftasse

Viimasel paaril aastal pankrotistunud naftatööstustega julmalt näppe kõrvetanud investorid on taas hoos: USA kildanaftafirmadesse voolab miljardeid dollareid investeeringuid.

Esimeses kvartalis kogusid eraomanduses fondid kildanafta investeeringuteks 19,8 miljardit USA dollarit - ligi kolm korda nii palju kui mullu samal perioodil, vahendas Reuters finantsinfo firma Pregin andmeid.

Investeeringute elavnemine käib hoolimata tõigast, et naftahind on jäänud kõikuma 50 dollari piirimaile. Seda seepärast, et kildanafta sektor on suutnud saavutada märkimisväärse kulude kokkuhoiu, kahandades ühe barreli nafta tootmishinda kahe aastaga poole võrra, teatas agentuur. See omakorda annab investoritele kindlust, et nad saavad teenida kildanaftalt kasvavaid kasumeid isegi siis, kui hind peaks praegusele tasemele kõikuma jääma.

"Kildanafta finantseerijad vaatavad tänast majandust ning näevad, et palju projekte töötab hinnavahemikus 40-55 dollarit barrelist," ütles investeerimisfondi Pine Brook Road Partners juht Howard Newman Reutersile. Fond investeeris märtsis 300 miljonit dollarit Lääne-Texases alustavasse kildanafta puurijasse Admiral Permian Resources.

"Tonnide kaupa erakapitali ootab investeerimist USA naftatööstusse," ütles agentuurile Gerrit Nicholas, investeerimisfondi Orion Energy Partners asutaja. Nicholas' sõnul pole temal probleeme raha laenamisega isegi juhul, kui nafta hind kukub 40 dollarini barrelist. Orion investeeris aprillis naftaterminali Floridas, mida ehitatakse panustades USA naftaekspordi kasvule.