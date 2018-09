Mustamäe 3000-eurose ruutmeetrihinnaga mikrokortereid saab e-poes ostukorvi lisada ja broneerida

Kalle Aron, Scandium Kinnisvara arendusjuht ja partner: “On üsna tavaline, et meie kliendid soetavad endale mitte ühe, vaid kaks, kolm ning vahel isegi kümme korterit korraga ja korduvalt. Väga tihti toimub see ilma kohapeal käimata arenduse algusjärgus. Klientide elu lihtsustamiseks lõime broneerimislahenduse koos ostukorviga, et investor saaks sobivad ühikud lihtsalt välja valida ja koheselt broneerida.”

Korteri broneerimisel tuleb maksta 500 eurot broneerimistasu korteri kohta ning kahe nädala jooksul sõlmida notariaalne asjaõigusleping. Kui selle aja jooksul selguvad objektiivsed põhjused, miks tehingusse minemine ei õnnestu – näiteks ei saada pangast sobivat laenu – on võimalik broneering tühistada ja raha tagastatakse.

Jaak Roosaare, Scandium Kinnisvara partner: “Investorina hindan - nagu iga varaklassi puhul, nii ka kinnisvaras - investeeringu tootlust ja perspektiivikust.

Kui aktsiaid ja võlakirju on võimalik valida ja osta otse veebis, siis näen, et kinnisvara soetamine võiks olla sama lihtne ja läbipaistev.”

“Töötame selle nimel, et peagi aitaks e-poe rakendus valida kokku sobiva portfelli ja arvutada kogu portfelli tootluse. Juba praegu saab ostukorvi lisada mitu korterit, mis on Eestis esmakordne lahendus,” lisas Roosaare.