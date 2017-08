Hiljuti teatas kinnisvarabüroo 1Partner, et augustis on Mustamäe korterite keskmine ruutmeetri hind tõusnud 1600 euroni, 15% kõrgemaks kui eelmise aasta augustis. Maa-ameti statistika järgi on Mustamäe hinnad tõusnud kevadest saadik: aprillis tõusis hind võrreldes mullusega 7% ja juunis ligi 9%, aga juuli näitas lausa 18% tõusu.