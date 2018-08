Mustas nimekirjas ja vaesumas. Tuntud näitleja on põlu all ja soovib alimentide vähendamist

Charlie Sheen Foto: Bebeto Matthews, AP

Charlie Sheeni elu on viimasel ajal olnud keeruline. Ta ei tööta enam nii palju kui mõni aeg tagasi. Hiilgeajal pani ta seriaali "Kaks ja pool meest" ühe episoodi eest taskusse 1,8 miljonit dollarit. Hiljutine ajakiri People lugu ütleb aga, et näitleja sõnul on ta täielikus finantskriisis. See omakorda on sundinud teda pöörduma kohtusse, et mängida ümber senised alimendisummad. Tal on kahe naisega kokku neli last.