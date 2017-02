Kultuuriministeeriumi andmetel on Eesti spordis kokku ligi 137 miljonit eurot, sellest 25 miljonit on ettevõtete sponsorlus ja toetused. Üldiselt on näha, et nii mõnigi välismaise kapitaliga firma on rahastamisel oluliselt tagasi tõmbunud. Samas on jõudsalt kerkinud Eesti oma inimeste omanduses olevate ettevõtete panus. Enamasti on nii, et kui otsused tehakse Eestis, siis on ka raha andmine sporti ning kultuuri üldiselt suurem.

Eesti kapitalil põhinevatest ettevõtest paistavad eredamalt silma mõned suured tegijad, kes ei pea paljuks panustada tavapärasest rohkem.

Võtame kas või kütusefirma Alexela, mis valiti möödunud aastal kultuuriministeeriumi poolt „Aasta kultuurisõbra" tiitli vääriliseks. Nad toetasid aasta jooksul ligi poolsadat üritust, isikut või ühingut.

Suurimad annetused tegid nad heategevusfondile Uus Laine, Eesti Korvpalliliidule ning Eesti Kontserdile.

Lisaks sellele toetati Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi, SA Maarja Küla, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu, Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liitu. Hariduse valdkonna anti välja stipendiume, näiteks Kiviõli linna noortele õpetajatele.

Eelmisel hooajal toetas Alexela ka Põhjamaade Sümfooniaorkestrit ning festivali „Grillfest". Lisaks toetasid nad Leigo Järvemuusika Festivali, Eesti Meestelaulu Seltsi ning koos Hea Muusika Seltsiga korraldati mitmeid suvekontserte.

Suurim osa siiski spordil

„Möödunud aastal allkirjastas Alexela Eesti Korvpalliliiduga Eesti spordiajaloo ühe pikema-ajalise ning mahukama sponsorlepingu, tagades nii Alexela Korvpalli Meistriliiga toimumise järgmisel viiel aastal. Lisaks jagati toetust Eesti Ratsaliidule, kelle eestvedamisel toimus möödunud aastal järjekordne Tallinn International Horse Show," vahendas ettevõtte kommunikatsioonijuht Norbert Kaareste.

Jalgpallis on Alexela läbi aastate toetanud klubisid Sillamäe Kalev, JK Tallinna Kalev, FC Lokomotiv Jõhvi, Pakri SK Alexela ja Keila jalgpalliklubi. Talispordialadest toetati mäesuusatamise lastesarja „Alexela Noorte Alpisari" ning Eesti Suusaliitu. Tennises pälvis toetust Eesti Tenniseliit, kellega koos korraldati Alexela Masters sarja. Samuti toetati noori tennisiste Maileen Nuudit ja Anett Kontaveiti. Vehklemises toetab Alexela Nikolai Novosjolovi ettevõtmisi.

„Eks üldiselt on Alexela sponsortegevus suunatud spordile, kuna ettevõttes on suur spordiarmastajate ring. Samuti oleme kogukondliku ettevõttena tütarettevõtted Paldiskis, Kiviõlis, Sillamäel) soovimas just vahetult anda tagasi kohalikku ellu ning parim viis selleks meie arvates on noortespordi toetamine. Et lastel oleks midagi vahvat, millega õhtul aktiivselt tegeleda," ütles Kaareste.

Tallink on tenniseusku

Ei ole saladus, et Tallinki juhid on tenniseusku. Nõukogu liige Enn Pant on ju Eesti Tenniseliidu president. Hiljuti avati Tallink Tennisekeskus, mis on üks Eesti suuremaid omasuguste seas. Tennist on toetatud suurte summade ja suure panusega kaua.

Tallink toetab aga sooduslepingute ja vahest ka auhindadega praktiliselt enamikke Eesti spordialaliitudset. Soomes toetab laevafirma loomulikult jäähokit.

„Tallinkil on Eestis paigas suuremad toetuspartnerid, kuid pöörduda võib siiski ja seda tehakse ka palju - otsus oleneb ühisosa leidmisest ning muidugi ka majanduslikest võimalustest. Mingit valemit spordi ja kultuuri toetamise osakaalude osas ei ole - kõiki pöördumisi analüüsitakse eraldi," ütles ettevõtte kommunikatsioonijuht Luulea Lääne.

Ta lisas, et on paigas korraldus, et millised taotlused peavad minema läbi juhatuse ja nõukogu ning millisteks otsusteks piisab tippjuhtkonna kaasaminekust. Eelarve on paigas. Peatselt valmib neil veebiplatvorm, mille läbi neile avaldusi teha saab. Siis on neid lihtsam läbi töötada, sest formaat vastab neid huvitavate teemade kajastamisele kohe esmakontaktil. "Anna panni!" stiilis avaldusi ei saa enam teha.

„On selge, et riik ei suuda sporti piisavalt toetada ning eraalgatuslik toetus on hädavajalik. Harrastajate arvu järgi raha arvestamine on küll paljudele spordialadele valus, kuid millegi alusel peab hakkama otsuseid tegema - kõiki meie väike riik, rahvas ja ettevõtlus võrdselt toetada ei suuda. Profispordi toetamine on vajalik erinevatel põhjustel rahvaspordist, kus esikohal on tervislik eluviis ja elukvaliteedi tõstmine. Profisport on rahvusliku uhkuse ja miks mitte seeläbi ka identideedi üks toitjaid," ütles Lääne.

Olympicu panus üle seitsme miljoni

Juba ainuüksi hasartmängumaksude näol maksis Olympic Entertainment Group Eelmisel aastal riigile üle seitsme miljoni euro, millest toetatakse spordi-, kultuuri-, teadus-, laste-, noorte-, pere-, meditsiini- ja hoolekandeprojekte.

Olympic Entertainment Groupi toetustegevuse maht Eestis ületab sel aastal 250 000 eurot. See jaguneb kontserni üldist mainet toetavate tegevuste ja konkreetsete brändide tuntuse kasvatamisele suunatud sponsorluse vahel. Korporatiivselt on Olympic Entertainment Group aastaid olnud Eesti Olümpiakomitee, Eesti Paraolümpiakomitee ja Birgitta Festivali suurtoetaja.

Gruppi kuulub spordiennustuste korraldaja Olybet ning nemad panustavad sporti nii või naa ja seda mitmekülgselt.

„OEG toetuste üldmahust ligi kaks kolmandikku suunatakse just OlyBeti kaubamärgi all sponsorlusprojektidesse. Mahukamate partnerlepingute seas võib siin esile tuua koostööd Eesti Korvpalliliidu, Eesti võrkpallikoondise, Tallinna jalgpalliklubiga Infonet jne.

Teeme jätkuvalt pikaajalist koostööd selliste tippsportlastega nagu Heiki Nabi ja Konstantin Vassiljev, kuid toetame ka noori tulevikulootusi, näiteks purjetajatest vennad Roihud, rallimeistrit Miko Niinemägi ja motosportlast Anastassia Kovalenko. Oleme õla alla pannud ka erinevatele rahavaliigadele, niši spordialadele jne," rääkis Olympic Casino Eesti ASi turundusjuht Marje Braunbrück.

Kasiino panustab kultuuri

OEG teine bränd on Olympic Casino. Selle kaudu toetavad nad kontserte ja festivale. Lipulaevaks on PÖFF, aga toetatakse ka filmiajakirjanike ühingu aastapreemiat Neitsi Maali.

Sotsiaalvaldkonnas toetab firma käesoleval aastal vähiravi fondi Kingitud Elu, heategevusfondi Minu Unistuste Päeva ja paljusid teisi suuremaid ja väiksemaid spordi-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna projekte.

„Meie algatusel sai 2012. aastal käivitatud ka üks eriline toetusprojekt "Tegus Eesti", mille raames väljastasime stipendiume sotsiaalsetele ettevõtetele, kes kasumi teenimise kõrval soovivad oma töös avaldada positiivset mõju ühiskonnale. Selle projekti raames toetasime viie aasta jooksul Eesti sotsiaalset ettevõtlust ligi 25 000 euroga aidates luua uusi töökohti ning parandada abivajajatele mõeldud teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti," toob Braunbrück välja.

Utilitas toetab peamiselt korvpalli

Energiakontsern Utilitas juhatuse liige Priit Koit ütleb, et firma peab sponsorluse valdkonda oluliseks ja nad on selle poliitika üles ehitanud kontserni põhiväärtustele. Projektid peavad väärtustama rohelist mõtteviisi ja keskkonnasäästlikust. Need peavad toetama ning arendama kohalikku elukeskkonda või on suunatud innovaatiliste lahenduste loomisele.

„Eestimaise kontsernina panustame eelkõige nendesse piirkondadesse, kus Utilitas osutab teenuseid. Toetuste mahud sõltuvad konkreetsete alade vajadustest ning toetusperioodidest," ütles Koit.

Utilitas soovib teha pikaajalist koostööd, mis tagaks nii spordi kui ka muude alade stabiilse arnegu. Enamasti antakse toetus oma ala tipptegijatele, kuid sekka võetakse ka andekaid noori.

Alates 2013. aastast on nad Eesti korvpalli rahvusmeeskonna peatoetaja ning koostööd tehakse Rapla ja Valga korvpallimeeskondadega. Alates 2011. aastast toetavad nad Utilitase järelkasvutiimis olevaid noori kergejõustiklasi

„Eelmisest aastast teeme koostööd rohelise teatri poole püüdleva Tallinna Linnateatriga ja oleme nende selle hooaja peatoetaja. Eelmisel aastal asusime toetama andekaid noorsportlasi Kelly ja Henri Sildarut," ütles Koit.

Merko on ühe väga suure projekti taga

AS Merko Ehtitus ja tütarettevõte E.L.L. Kinnisvara on kohalikku spordi- ja kultuuriellu panustanud aastaid. Nemad on ühed, kes olnud Eesti suusakoondise hiilgeaegade juures. Ala juurde on nad jäänud ka nüüd.

Kahe ettevõtte nõukogu esimees Toomas Annus toob aga esmalt välja ühe võimsa projekti, mida koos Swedbanki ja Eesti Energiaga on aastaid aetud. See on Eesti Terviserajad ja kestunud on see juba 10 aastat.

„Terviseradade puhul on meile oluline, et tegemist on kõikidele eestimaalastele aasta- ja ööpäevaringselt tasuta kasutamiseks mõeldud radadega, mis soodustavad regulaarset liikumist ja sportimist. Loodud sihtasutus on protsesside algataja ja initsiaator, lisaks sihtasutuse investeeringutele on oma panuse terviseradade arendamisse andnud kohalikud omavalitsused, riik ja Euroopa Liit," ütles Annus.

Võib tunduda uskumatu, aga tänaseks on nii rajatud 104 terviserada ehk ligi 1000 kilomeetri jagu liikumisradasid või -teid, millest pehme kattega rajad moodustavad 800 kilomeetrit, kõvakattega teed ligi 200 km ning valgustatud teed või rajad ligi 200 kilomeetrit.

Radade kasutajate navigeerimise lihtsustamiseks on radadele paigaldatud rajakaardid ning rajatähistused, venitusharjutuste tegemiseks venitusseinad, toodetud on ka õppevideod.

Kui suur on nende panus?

Spordis on Merko pikka aega toetanud Eesti suusatamist, varasemalt Eesti Suusaliidu kaudu ning alates 2015. aastast kaheksa suusataja initsiatiivil loodud MTÜ Team Haanja kaudu. Firma on ka Eesti Tenniseliidu kuldsponsor.

Annuski ütleb, et neil on välja kujunenud pikaajalised projektid ja suuremahulised koostööd, mida plaanitakse jätkata. Kõike kahjuks ei jõua toetada ja seepärast keskendudakse sellele, et juba alustatud koostööd jätkata ja nende taset tõsta.

Kokku panustab Merko koos E.L.L. Kinnisvaraga igal aastal sporti ligi 500 000 eurot.

„Nii spordi kui muu valdkonna toetaustaotlusi tuleb eraettevõtetele pidevalt. Spordis on rahapuudus totaalne ning avaliku sektori panus liiga väike. Ühelt poolt tahaksid kõik eesti sportlaste edule kaasa elada, aga uue sportlaste põlvkonna kasvatamine on täna eelkõige lapsevanemate õlul," ütles Annus otse.

Ettevõtetele on spordi toetamine kombinatsioon ühiskonda panustamisest ja missioonitundest ning oma maine tugevdamisest.

Merko toetab aga ka kultuuri. Pikaajaline on koostöö KUMUga. See algas hoone ehitusest aastal 2005.

„Kultuuri ja hariduse vallas võib välja tuua ka selle, et Merko ja E.L.L. Kinnisvara alustasid kolmeaastast koostööd EKAga, Koostöös Merkoga avati 2016. aasta sügisel arhitektuuriteaduskonnas energiatõhususe professuur ning E.L.L. Kinnisvara toetusel alustab EKA suuremahulist linnauuringute projekti, kuhu on kaasatud ka Tallinna linn," ütles Annus.

Kultuuri ja haridusvaldkonna koostööprojektide maht on vahemikus 150 000-200 000 eurot kalendriaastas.

Tublisid annetajaid on Eesti ettevõtete seas palju. Kui välismaa taustaga ettevõtetel võib aja jooksul tekkida küsimus, et kas on mõtet nii palju Eestisse raha paigutada, siis eestlastest omanikud tunduvad mõtlevat teisiti. Eelpool välja toodud ettevõtete lemmikaladeks tunduvad olevat korvpall ja tennis. Ehk saame just neil aladel tulevikus näha olulisi arenguid. Ettevõtete usk annab alust seda loota.