Muudatused töökeskkonna korralduses, millega peaks uuel aastal arvestama

Eesti tööealine elanikkond väheneb ja vananeb ning seetõttu on üha suuremaks väljakutseks hoida inimesi tervena tööl ja ennetada töövõime vähenemise tõttu tööturult väljalangemist. Töökeskkonnal, kus veedame suure osa on päevast, on oluline mõju inimeste tervisele ja heaolule. Seetõttu peame hoolitsema selle eest, et töökeskkond oleks töötajate tervist hoidev. Ohutu töökeskkonna loomine ning töökeskkonnas ohutult käitumine on paljuski tööandja ja töötaja kätes, kuid ka riigil on siin oma roll. Eelkõige peab riik kujundama töökeskkonnapoliitika, mis motiveeriks ja toetaks tööandjaid ja töötajaid tööohutusega tegelema.

Eestis on ligi 98% ettevõtetest mikro- ja väikeettevõtted, kus töötavad ligi pooled kõikidest töötajatest. Sageli jäävad töökeskkonna korraldusega hätta just väiksemad ettevõtted, olgu selle põhjuseks siis teadmiste ja oskuste puudumine, rahaline kulu või mõni muu põhjus. Takistuseks võivad saada ka ebaselged seaduse nõuded. Ligi viiendik Eesti tööandjatest on välja toonud, et keeruline regulatsioon on oluliseks takistuseks töökeskkonna küsimustega tegelemisel.

Sageli arvatakse, et ohutuse tagamine töökeskkonnas on keeruline ja tähendab kaustade viisi dokumentide koostamist. See ei pea aga alati nii olema. Palju saab ära teha töötajat kuulates ning temaga koostööd tehes. Riik saab aga nõustada töötajaid ja tööandjaid, näidates, et asjad ei ole tegelikult nii keerulised kui nad tunduvad. Seetõttu oleme võtnud ette töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kaasajastamise, et muuta seaduse nõuded selgemaks ja lihtsamini rakendatavaks ning tühistada mitmed ajale jalgu jäänud ning ebaselged töökeskkonna nõuded.

Mis muutus uuest aastast?