Muudatused tööle kandideerimisel. Töökuulutusportaalid avaldavad, millised on trendid

Töökuulutuste portaalid CV.ee ja CV Keskus on märganud trendi, et üha enam tööandjatest paneb töökuulutusse kirja konkreetse palga või töötasu vahemiku. Sellist nõuet ette kirjutada on aga üldises plaanis võimatu. Noored kujundavad samal ajal ümber seda, kuidas töökuulutusi tarbitakse.

CV.ee turunduse ja kommunikatsiooni juht Rain Resmeldt Uusen sõnul viisid nad hiljuti sisse programmimuudatuse, mille tulemusena toovad nad esile ja seega premeerivad täiendava tähelepanuga neid tööandjaid, kes lisavad töökuulutusele avalikult ka palganumbri või palgavahemiku.

„Oleme alati olnud seda meelt, et palganumbri avalikustamine suurendab esiteks kandidaatide arvu, kes vabale töökohale endast märku annavad ja huvi tunnevad. Teiseks loob see kindlasti võimalusi teha oma tööalaseid valikuid ja karjäärimuutuse otsust adekvaatsemalt, tegelikele võimalustele ja infole tuginedes," ütles ta, kuid lisas, et tööturg on osa majandussüsteemi tervikust, mistõttu kirjutada sellist nõuet ette kõigile ei ole lihtsalt võimalik.

Põhjuseid, miks tööandjad ikka veel palganumbrit ei avalikusta, on erinevaid ja üldistades hukka mõista on lihtsam kui mõista püüda. Ettevõtjaid tuleks neil teemadel harida ja koolitada, et pakkuda alati võrdväärseid tingimusi ja olla avatum.

CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt toob välja, et igal aastal tekib pisikesele Eesti tööturule mõni uus tööportaal. Ainult avalike palganumbritega tööpakkumiste portaal on juba samuti turul olemas. Ka CV Keskuses on antud hetkel avaldatud rekordarv avaliku palganumbriga tööpakkumisi.

„Näib, et tegemist on kasvava trendiga ja tööandjad on palkade avalikustamisel muutunud avatumaks ning soovivad seeläbi suurendada ka oma kandideerimiste arvu," arvas Auväärt.

Turule tuli uus tegija

Kaks nädalat tagasi tuli turule mobiilirakendus Frank, mis on praegu eelkõige suunatud infotehnoloogia sektori tööandjate ja tööotsijate kokku viimisele. See on moodne viis, kus inimene saab 90 sekundiga kirja panna info enda motivatsiooni ja ootuste kohta ning Frank hakkab sulle ise teada andma, kui mõni sulle sobiv tööpakkumine tuleb. Loe selle kohta rohkem siit.

Franki loojad vastandavad end praegustele tööportaalidele ja ütlevad, et need on ajale jalgu jäänud. LVanad tulijad ei taha sellega muidugi nõus olla, aga tervitavad uut tulijat.

Rain Resmeldt Uusen CV.ee-st ütleb, et neil on hea meel märgata, et uued lahendused lisanduvad tööturule ja tegelikult raputavad seda positiivses mõttes, suunates inimesi iseendaga ka rohkem tegelema. Oma otsuseid põhjalikumalt ja sisulisemalt kaaluma ning viivad meid teadlikumate ja sisulisemate kandideerimisteni.

„Me mõistame, et suure hulga inimeste harjumused ei muutu üleöö ning alati on uutes suundades teerajajaid ja katsetajaid. Vahel muudava nad trendi ja masside käitumist ja vahel mitte. CV.ee tegeleb töövahendusega ühiskonda läbivalt ja seega arvestame kõikide võimalike huvidega samaaegselt, arvestades seejuures ka tööandjate vajaduste ning väljakutsetega. Tööturul on tõesti ääretult põnevad ajad," rääkis Uusen.

Henry Auväärt CV Keskusest arvab, et mainitud uue rakenduse erinevus seisneb pigem selles, et nad on end teadlikult sihtinud kindla valdkonna spetsialistidele, antud juhul siis IT-spetsialistidele. IT-sektoris tunnetavad tööandjad praegusel ajal eriti teravalt seda, kuivõrd keeruline on leida ettevõttesse sobivat IT-tippspetsialisti. Vajadus antud valdkonna töökäte järele on kasvamas, kuid tööjõupuuduse tõttu ei ole olukorra leevenemine lähiajal eriti tõenäoline. Taoline olukord paneb aluse ka uutele lahendustele, mis proovivad antud vajadust lahendada.

„Uutest lahendustest enam vajaksime aga rohkem IT-erialade lõpetajaid, kuna töötajate üleostmine ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik," arvas Auväärt.

Noored kujundavad tööportaale

Rain Resmeldt Uusen toob välja, et CV-ee'l on noortele mõeldud karjääriprogramm, mille eesmärgiks on luua tööturule sisenejate või äsja sisenenutega sisuline koostöökontakt, mis kestab aastaid.

„Karjääriotsused ei sünni kellelgi üleöö ja tulemuslike valikute tegemine vajab teadmisi, kogemusi, kontakte, nõuandeid ja muidugi ka törts õnne ning oma isiksuse tundmaõppimist," ütles ta.

Uusen toob samas välja, et nende tehtud fookusgrupi uuringud näitasid, et noored ei eeldagi, et nendega kõneldaks kuidagi eripäraselt, vaid et tööandjad jagaksid neile ausalt ja läbipaistvalt kasulikku karjääriinfot, mida nad saaksid endale mugavas ja sobivas nutiseadmes tarbida. Ühest uuringust tuli välja, et noorte jaoks on sõprade ringis leviv info otsuste langetamisel ääretult suure kaaluga ja seda mitte ainult tööalaste valikute tegemisel.

„Samas tunnevad ka noored sügavalt huvi, kuidas ehitada üles oma persoonibrändi ja kuidas olla tööturul usutav ja eksperdina nähtav, et teenida head palka ja teha maailma jaoks midagi ka ära. Ehk andmebaas isiku kogemustest, teadmistest, isikuomadustest ja referentsidest ei kao kindlasti kuskile. Lihtsalt selle vorm ja kasutusvõimalused täienevad ajas veelgi - nii nagu muutub majandus ja ühiskond, tehnoloogia ja käitumismudelid meie ümber," rääkis Uusen.