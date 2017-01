Hiina ettevõtja Tang Wanli leidis niigi konkurentsirohkel toitlustusettevõtete turul tühja koha ning rajas ettevõtte, mille väärtuseks on 273 miljonit dollarit.

Bloomberg kirjutab, et Tangi äri AirKitchen peamine idee on viia kokku kokkamist armastavad inimesed ja kliendid, kes süüa teha ei viitsi või ei armasta, vahendab Äripäev.

Kodukokad postitavad äpikeskkonda oma valmistatud toitude kirjeldused ning pildid ja inimesed, kes söögipoolist otsivad, saavad vaadata, kus asub neile kõige lähem koduköök ja seejärel sealt endale süüa tellida.

Ettevõtmisega on liitunud juba 20 000 kodukööki. "Hiina muutub üha üksikumaks. Ma mõistsin, et inimesed veedavad väga palju aega rongides ning tööl, mistõttu hakkasingi mõtlema, et kas poleks hea, kui näiteks naaber teeks neile süüa," meenutab Tang, kes töötas varem Alibaba Groupis müügijuhina.

