Müügile tulevad Eesti juubelile pühendatud kuld- ja hõbemünt

Homme toimub Narvas kutsetega Eesti Panga kuld- ja hõbemündi esitlus, kus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tehtud münte saab osta, teatas Eesti Pank.

Neljapäevast tulevad mündid müügile Eesti Panga muuseumipoodi, Omniva e-poodi ja postkontoritesse üle Eesti.

Kullast meenemünt maksab 300 eurot ja selle tiraaž on 3000. Hõbedast meenemünt maksab 40 eurot ja selle tiraaž on 7000.

"Keskpangana anname väärika panuse Eesti Vabariigi juubeli jäädvustamisse kahe meenemündi emiteerimisega. Need väärismetallist mündid hoiavad ja aitavad edasi kanda meie kõigi pidupäeva sõnumit,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud kullast meenemündi on kujundanud Tiiu Pirsko ja Mati Veermets. Mündil on kujutatud rahvuslille rukkilille ja Eesti vanimat geomeetrilist ornamenti, milles olevad sümbolid tähendavad täiuslikku õnne, arengut ja tasakaalu. Hõbedast meenemündi on kujundanud Margus Kadarik ja Toomas Niklus. Mündil on kujutatud Eesti sinimustvalget siluetti maakeral. Taevavõlvil on Kristjan Jaak Petersoni luuleread „Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida“. Kullast ja hõbedast meenemündid on vermitud Leedu Rahapajas.

Proof-like-kvaliteediga ning 22 mm läbimõõduga kuldmünt on prooviga Au 999 ja kaalub 5,65 g. Kullast meenemündi nimiväärtus on 100 eurot ja tiraaž 3000. Mündi hind on 300 eurot ja üks ostja saab soetada kuni kolm münti.

Proof-kvaliteediga ning 38,61 mm läbimõõduga hõbemünt on prooviga Ag 925 ja kaalub 28,28 g. Hõbedast meenemündi nimiväärtus on 10 eurot ja tiraaž 7000. Mündi hind on 40 eurot ja üks ostja saab soetada kuni kümme münti. Meenemündid on saadaval ka komplektina, mis maksab 450 eurot.

Üks ostja saab soetada kuni kolm kuldmünti, kuni kümme hõbemünti ja kuni kaks mündikomplekti. Ehk kes ostab need kõik maksimaalses lubatud koguses, peab arvestama 2200 euro väljakäimisega.