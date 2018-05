Müügimehest 40 miljoni elanikuga Poola turu peadirektoriks. Eesti mees teeb Coca-Colas muljet avaldavat karjääri

Mikkel läks maailma tuntuima karastusjookide villimisettevõtte Coca-Cola HBC Eesti kontorisse tööle 2008. aastal. Majanduskriis oli algamas. Mikkelile kui Baltimaade müügimehele vaadati koosolekutel küsiva pilguga otsa: miks jooke on jälle müüdud 20% vähem? Raskuste kiuste tõusis Mikkel ametiredelil kiiresti tippjuhiks. Viimati saavutas ta edu 20 miljoni elanikuga Rumeenias, kus tal õnnestus suurendada nii müügimahtu kui ka Coca-Cola turuosa. 1. mail alustas Mikkel tööd veel kaks korda suuremas Poolas, kus temast sai kolme villimistehase ja 2000 töötajaga Coca-Cola HBC peadirektor. Ärilehel õnnestus temaga kohtuda Eestis, kuhu ta satub küll vaid paar korda aastas, aga mida peab endiselt kodumaaks. Mikkeli 16-aastane poeg ja 18-aastane tütar on kasvanud eestikeelses kodus, ent õppinud rahvusvahelistes koolides ja elanud ehk eksootilisteski maades nagu Makedoonias ja Rumeenias. Nüüd tuleb nii neil kui ka isal hakata poola keele tunde võtma.