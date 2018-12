Müüjad tahavad oma kinnisvara eest ebareaalset hinda: soovid on tegelikkusest 50% kõrgemad

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et ülehinnatud vara osakaal on turul kasvama hakanud. „Üha rohkem varaomanikke küsivad oma kinnisvaraobjekti eest hinda, mis on 20-50% potentsiaalsest tehingust kõrgem ja tänases turuseisus ebareaalne,“ sõnas Sooman.

„See on heade aegade fenomen- inimesed teevad suuri plaane ja hindavad oma vara üle. Paraku käib hinnastamine läbi teiste pakkumishindade võrdlemise, sest sektorivälisel inimesel on tegelike tehinguhindade andmebaasile väga piiratud ligipääs ja nii mõnigi omanik ei usalda kinnisvarabüroode turuinfot. Nõnda on vead kerged tulema,“ selgitas Sooman.

„Kuna karjuvat pakkumiste puudust turul pole, siis aja möödudes on tegeliku müügisooviga müüjad sunnitud hinda korrigeerima. Juhul aga, kui müüja saab aru, et ühe neljatoalise korteri eest ei makstagi kahe kahetoalise korteri hinda, siis lihtsalt loobutakse müügist,“ rääkis ta.

Novembri lõpu seisuga oli Tallinna keskmine korteriomandite pakkumishind 2220 €/m², samas keskmine tehinguhind oli vaid 1774 €/m². Tartus olid vastavad numbrid 1621 €/m² ja 1342 €/m².

Mõlemas linnas on pakkumiste keskmine hind ajalooline rekord.

Pärnus on keskmine pakkumishind 1584 €/m², kuid tegelik tehinguhind vaid 1019 €/m². Pärnus oli pakkumishind samal tasemel 2007. aasta alguses.