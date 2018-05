Müüki pandi algupärane James Bondi auto. Selle ostmiseks on vaja aga õige paksu rahakotti

2,1 miljoni dollari ehk 1,8 miljoni euro eest läheb müüki 1995nda aasta GoldenEye filmist tuntud James Bondi Aston Martin DB5, saab näha Bonhamsi oksjoniportaalist.

Auto ise on filmist 30 aastat vanem - see pärineb 1965. aastast. Masin pannakse juulis UKs oksjonile. Masin pole ainus klassikaline sportauto, mis Chichesteris toimuval oksjonil müüki paisatakse, seal pannakse välja veel hulk teisi Aston Martineid ja vanemaidki masinaid, näiteks 1934. aastast pärinev Alfa Romeo.

Masinad on enamuses vägevate hindadega. Eelpoolnimetatud Alfa Romeo Tipo B Monoposto alghinnaks on 5,1 miljonit eurot, 1960nda aasta Aston Martin DB4 GT läheb müüki 2,6 miljoniga. "Odavamat" autot otsivad kliendid võivad soetada aga näiteks 1928. aasta Bugatti, mille alghind on vaid 370 000 eurot.