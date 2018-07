Muusikud kurdavad: kontserdikorraldaja Helen Sildna venitab pidevalt arvete maksmisega ja nii aastast aastasse

Postituse juures on tehtud Sildna fotoga meem, kus Vaiko Eplik oma pöördumise on lisanud. "Kuna Heleni seinalt kadus ära, jagan siin. Selle meemi tegi tuttav helimees kes on nördinud et TMW ei maksa heliteenuse arveid enne kui uue aasta festival käes. Ja nii juba mitu aastat. Tuletan siinkohal meelde, et TMW ei maksa eesti muusika ekspordi 'huvides' ei festivalil esinevatele artistidele (vähemalt enamikule eesti artistidele), autoritasusid piletimüügist ega helirendi arveid. Samas festival iga aastaga aiva kasvab ja korjab enda ümber erinevat pop-upindust ja muud urban jura. On raske uskuda et sellise lokkava kommertsi tingimustes pole võimalik vähemalt eesti helimeestele, tehnika rentijatele nende tehtud töö eest tasuda... Või tuleb järgmise TMW heliteenindust Lätist?"

Helen Sildnale kuulub osaühing Shiftworks (endise nimega Musiccase), millel on 5500 eurone maksuvõlg.

2017. aasta majandusaasta aruanne on ettevõttel esitamata. Just Shiftworksi alt korraldab Sildna erinevaid üritusi, sealhulgas Tallinn Music Weeki. Nii kirjutab ettevõtte juht Sildna näiteks 2016. aasta aruandes, et lisaks TMW-le ja rahvusvaheliste artistide kontserditele korraldati üle-eelmisel aastal ka Soomes rahvusvahelise tehnoloogiakonverentsi Slush raames mastaapset Eesti turundusüritust ja ametlikku avapidu Enter e-Estonia.

Osaühingu käive oli 2016. aastal märkimisväärne, üle 441 000 euro, kuid kui eelmistel aastatel oli firma näidanud väikest kasumit, langes see 2016. aastal 5399 eurosesse kahjumisse.

