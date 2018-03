Muutused Läti pankades avaldavad mõju: kliendid viisid minema üle miljardi euro

Läti pankades olevate hoiuste maht vähenes märtsis 1,209 miljardi euro võrra, kirjutab Läti majandusleht Dienas Bizness.

Märtsi lõpus oli Läti kommertspankade hoiuste maht 18,176 miljardit eurot, veebruari lõpus aga 19,4 miljardit eurot.

ABLV Panga ümber puhkenud skandaal, mis lõppes panga likvideerimisotsusega, on sundinud paljud lõunanaabrite pangad töö mitteresidentidest klientidega ümber vaatama ning lisaks ei tohi nad seadusemuudatuse tõttu enam riiulifirmadega äri ajada.

Nimelt tegi Läti Finantssektori Arendamise Nõukogu 21. märtsil otsuse keelustada Läti pankade koostööd riiulifirmade. Valitsuskabinet vaatab plaani üle 3. aprillil ja parlamenti saadetakse see 8. aprillil. Keeld loodetakse kehtima saada juba maikuust. Pankadele on juba antud korraldus teha kõik, et üleminek toimuks.

Kui seadus jõustub, siis ei saa uued riiulifirmad endale pangakontosid luua. Mõne kuu pärast ei saa teha ülekandeid riiulifirmade kontodele ning viimases etapis peavad kõik sellised firmad oma kontod tühjaks tegema, ütles Pēteris Putniņš, kes on Läti finantsinspektsiooni juht.