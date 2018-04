Muutuv horisont pangandussektoris – kas traditsioonilisi panku ootab hääbumine?

1. Nad mõtlevad nagu tehnoloogiaettevõtted. Kõige silmnähtavam erinevus seisneb selles, et niisugused neopangad eitavad olemuslikult füüsilise infrastruktuuri tähtsust – tavaliselt ei ole neil oma esindusi ega nõustajatega kontoreid. Nii saavad seesugused ettevõtted oma klientide ringi laiendada väga kiiresti ja oma ressursid suunata ennekõike tootearendusse. Tänu tööprioriteetide ümberjaotusele on uued tooted võimalik luua, läbi katsetada ja turule tuua mõne nädala või koguni päevaga. Oskus kohanduda kiiresti turu muutuvate vajadustega ja lahendada kõik tehnoloogiate abil ongi võidukooslus, mis traditsiooniliste pankade paindumatusega harjunud kliente nii väga köidab.

2. Inimesed soovivad üha enam, et nendega räägitaks nende endi keelt. Suured pangad pööravad sellele väga harva tähelepanu. Selles võib veenduda iga kord, kui ühe lihtsa toimingu tarvis tuleb täita hunnik pabereid. Pealekauba, Z-generatsiooniks kutsutav ühiskonna osa (kõik, kes on sündinud pärast 1995. a) on oma olemuselt digipõlvkond. Lapsepõlvest saadik interneti ja tehnoloogiatega harjunud noored tahavad kiireid ning arusaadavaid vastuseid ja lahendusi. Mis tahes teenus, mis nõuab liiga palju keskendumist ja on ülemäära keeruline, ei huvita neid enam. Ei pea pikalt tõestama, et traditsioonilised pangad ei ole spetsialiseerunud kiirete, mugavate ja intuitiivsete lahenduste loomisele, mistõttu nad kaotavadki aina enam noori kasutajaid ja kliente, kes soovivad oma aega mõttekamalt investeerida.

3. Neopangad ei nõua piiravat, keerukat ega absoluutset kohustuse võtmist. Paljud digitaalsed pangad valivad ühe konkreetse valdkonna, milles nad soovivad töötada – valuutavahetuse, krediidi pakkumise või muu. Seesuguse panga teenuseid on lihtne kasutama hakata – enamasti piisab paarist minutist, et nutitelefonis oma andmed ankeeti märkida. Et inimene saaks sellise panga kliendiks hakata, ei pea ta sulgema oma teisi kontosid, sageli ei pea neopangas maksma ka konto avamise ega omamise eest (s.t ei ole kuutasusid). Nõnda ei ole inimesel stressi või barjääri, proovides niisugust toodet lihtsalt huvi pärast, et rahuldada uudishimu või võtta kuulda ümbritsevate inimeste nõuandeid. On loomulik, et kogetud rahulolu ühe või teise teenuse proovimise järel muudab inimese pikapeale lojaalseks kliendiks, kes hindab teenuse lihtsust ja ligipääsetavust.

Sellistest tendentsidest lähtudes oleks õigem küsimus mitte „kas” traditsioonilised pangad peavad muutuma, vaid „kuidas” nad peavad muutuma. Sarnaselt mis tahes muule klientide pärast konkureerivale ettevõttele peavad ka pangad ümber kujundama moodused, kuidas lojaalsust säilitada.