MyFitness läbi aegade - kahest klubist kolme riigini

Spordiklubide kett MyFitness, mis sai tagasihoidliku alguse kahe klubiga Tallinnas ja Tartus, on peagi jõudmas ka Leetu. Lätis ollakse juba tugevalt kanda kinnitanud.

Kett sai alguse 2006. aasta juulis. Esimene majandusaasta kestis 2007. aasta detsembrini ja see veedeti ettevõtte rajamise tähe all - sisulist majandustegevust ei toimunud. Ette valmistati klubide avamist Viru keskuses ja Tartus Lõunakeskuses. Esialgu kandis ettevõte nime 1st Fitness & Studio OÜ - praegune nimi võeti kasutusele 2008 märtsis.

2007 asutati ka tütarettevõtted nii Lätis kui Leedus, kuid need jäid esialgu paremaid aegu ootama.

2010. aastaks oli avatud juba neli klubi, käive kasvas aastaga 8 protsenti. Jäädi küll kahjumisse, kuid selle põhjuseks oli uute klubide käivitamine. Sel aastal algatati ka kolm aastat varjusurmas olnud Läti-Leedu tütarettevõtete likvideerimine - plaanide ambitsioonikusele tõmbas toona pidurit globaalne majanduskriis. Surutis sundis ka hindu langetama, aasta varem lausa 30-40 protsenti.

Keskmiselt töötas ettevõttes 38 inimest ja müügitulu teeniti 28 miljonit krooni. MyFitness ostis üle ka Tallinna ja Tartu spordiklubid Coral Club ja Body & Mind.

Hüppame ajas edasi - 2014. aastal oli Eestis juba 10 MyFitnessi. Müügitulu teeniti siin 6,8 miljonit eurot ja kasumit 1,2 miljonit, koos Läti klubidega vastavalt 7,7 miljonit ja 833 000 eurot, ehk Läti oli veidi kahjumis. Eelmise aastaga võrreldes kasvas käive lausa 50 protsenti. Lätis osteti hulk kohalikke klubisid ja ühendati need MyFitnessi kaubamärgi alla, aasta lõpuks oli ettevõttel seal juba kuus esindust. Firmas töötas keskmiselt 161 inimest - nelja aastaga nende arv neljakordistus.

Tunamullu oli Eestis juba 12 klubi ja Lätis endiselt kuus, seejuures kasvas käive Lätis aga jälle pea 50 protsenti ja sealt teeniti ka kasumit. Kokku oli grupi käive 11 miljonit eurot ja kasum 1,8 miljonit.

Eelmise aasta majandusaruanne on ettevõttel veel esitamata, aga vähemalt käibekasvus võib kindel olla, kuna avatud on mitmeid uusi klubisid - Eestis on neid kokku juba 18. Mais andis ettevõte teada, et kavatseb avada klubid ka Leedus. Kuhu edasi, seda näitab vaid aeg, igatahes pole paista, nagu kavatsetaks laienemisele pidurit tõmmata.