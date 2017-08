Naabrite kiire majanduskasv toob õnne ka Eesti õuele

Euroala majandus on kasvanud teises kvartalis kiiresti. Peost ei jää ilma ka Eesti, mis ootab esimese kvartaliga võrreldavat hoogsat tõusu teisestki kvartalist, kirjutab err.ee.

Euroala riigid on järjepanu avaldanud oma teise kvartali majanduskasvu näitajaid, mis iseäranis Eesti naaberriikides on olnud rõõmustavalt suured: Läti majandus kasvas möödunud aasta sama ajaga võrreldes 4,1 protsenti, Leedu majandus 3,9 protsenti, Rootsi oma neli protsenti.

See avaldab positiivset mõju ka Eestile, kuivõrd kaubandussuhted naaberriikidega on vastastikku majandust turgutavad.

Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel ütleb kommentaaris ERR-ile, et euroala majandus on nüüdseks kasvanud neli aastat järjest.

"Euroala majandus on jõudnud äärmiselt soodsasse positsiooni: kasv on juba taastunud, kuid inflatsioon ning palgasurved ei ole veel tekkinud. Jätkuvalt madal inflatsioon võimaldab euroala keskpankadel majandusaktiivsust madalate intressidega ergutada. Algselt piiras soodsate intresside kasutamist piiranud ebapiisav kindlustunne. Näeme küsitlusandmetest, et julgus investeeringuteks on tekkimas," ütleb Luikmel.

Luikmel täpsustabki, et kui esmalt kasvas euroala majandus eratarbimise toel, siis nüüd toetavadki seda ka investeeringud.

