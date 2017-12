Naabritel ka oma maksuprobleemid. Ekspert: Läti maksureform võib pöörduda karmiks reaalsuseks

Lõunanaabri Läti raamatupidajad on juba praegu mures, kuidas seadust rikkumata ning vigasid tegemata ettevõte läbi tuleval aastal kehtima hakkava maksureformi juhtida. Kuid osad ettevõtjad ning ka töötajad elavad paraku illusioonides, tõdes AS BDO Latvia partner Janis Zelmenis ajalehele Dienas Bizness.

Nimelt loodavad ettevõtjad suurt kasu sellest, et reinvesteeritud kasumilt edaspidi tulumaksu maksta ei tule. Ehk siis kehtima hakkab Eestiga sarnane süsteem.

Töötajad omakorda loodavad tema sõnul saada rohkem raha, sest suuremal osal töötajatest väheneb tulumaksumäär seniselt 23% tasemelt 20 protsendile ning tulumaksuvaba miinimum kerkib praeguselt 50-115 eurolt 200 eurole. Paraku võib aga reaalsus osutuda palju kibedamaks.

„Meeldib see meile või mitte, aga tulevast aastast saab Lätis olema kolm tulumaksuastet: aastas kuni 20 004 eurose brutotulu teenijatele on tulumaksumäär 20%, 20 004- 55 000 euro teenijatel 23% ja üle 55 000-eurose tulu korral juba 31,4%. Valitsus rõhub sellele, et senine 23% maksumäär langeb 20%-le. Neil, kelle brutopalk kuus ületab 1667 eurot maksumäär ei muutu ja kuus enam kui 4585 eurot teenijatel tuleb sellest loovutada 31,4%,2," rääkis maksu- ja õiguskonsultant Zelmenis.

Tema sõnul on seejuures olulised mõned nüansid. Nimelt tuleb 23% ja 31,4% maksumäärade vahe arvestada ning maksta tulu teenijal endal. Kui seda maksustamisperioodi lõpuks õigeks ajaks ei jõuta teha, võivad suurema palgaga töötajad osutuda maksuvõlglaseks, rääkis Zelmenis.

„Samuti räägitakse meile, et tulumaksuvaba miinimum tõuseb 200 euroni praeguselt 60-115 eurolt, aga keegi ei ole öelnud, vähemalt kuuldavalt, et neil, kelle kuine brutotasu ületab 1000 eurot, on tulumaksuvaba miinimum 0. Lisaks rakendub 200 euro suurune tulumaksuvaba miinimum vaid neile, kes teenivad miinimumpalka (430 eurot) või õige pisut rohkem, kuid kõikidele teistele saab see olema juba väiksem,“ rääkis Zelmenis.