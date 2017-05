Nael ainult võpatas Manchesteri uudise peale: terroristid ei suuda enam turge kõigutada

Uudis Manchesteri terrorirünnakust kukutas Inglise naelsterlingi USA dollari suhtes vaid 0,3 protsendi võrra ning täna hommikuks on naela kurss peaaegu taastunud.

Täna hommikul kauples nael dollari vastu tasemel 1,2986 USA dollarit ühe naela eest, mis on vaid 0,11% allpool eilsest. Ka euro oli naela vastu 0,16% tugevnenud, kuid see tulenes analüütikute sõnul peamiselt Saksa kantsleri Angela Merkeli kõnest kui Manchesteri sündmustest. Nimelt ütles Merkel eile, et euro võiks olla veel tugevama kursiga, mis pani ELi ühisvaluuta kursi tõusma kõigi teiste peamiste valuutade suhtes.

Ka Londoni börsile polnud rünnakul mingit mõju, tundub vähemalt varahommikul enne turu avanemist, kui börsiindeksi FTSE tulevikutehingud on eilsega võrreldes kergelt plussis.

"Näeme väikest närvilisust seoses terroriohuga, aga see on tõenäoliselt väga väike," ütles Reutersile Shane Oliver, AMP Capitali investeerimisstrateegia osakonna juht. "9/11 sündmusest alates on terroritegude mõju turgudele järjest kahanenud."

Seega tunduvad olevat möödas ajad, mil terroristide rahastajad said terrorirünnakule järgneva turgude reaktsiooni pealt kasu lõigata.