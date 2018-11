Nafta annab saudidele endiselt rahvusvahelise indulgentsi

Mohammad bin Salman (Foto: REUTERS)

Kuigi Saudi Araabia on kroonprints Mohammad bin Salmani juhtimisel sattunud mitmesse rahvusvahelisse skandaali, pole see kaasa toonud tõsiseid rahvusvahelisi sanktsioone, sest plaanitav Aramco aktsiaemissioon ja saudide nafta on endiselt piisavalt hinnaline ressurss, mille tõttu silm ebademokraatlike käikude ees kinni pigistada, kirjutab Äripäev.