Nafta hind hüppas poliitilistel põhjustel

Täna tõusis nafta hind, kuna kardetakse USA uusi Iraani sanktsioone ja konflikti Iraagis. Lisaks plahvatas USA naftapuurtorn ning kahanenud naftapuurimisaktiivsus toetas musta kulla hinda, kirjutab Reuters.

Briti nafta hind tõusis täna ühe protsendi, 57,78 dollarile barrelist. USA nafta hind tõusis 0,9 protsenti, 51,87 dollarile.

Kauplejad rääkisid, et turgu hoiavad pinges USA võimalikud uued Iraani vastu kehtestatavad sanktsioonid. Reedel ütles USA president Donald Trump 2015. aasta Iraani tuumaleppe kohta, et nii USA liitlased ega vastased keelduvad ametlikult kinnitamast, et Teheran täidab tuumalepet.

Vastavalt USA seadusele peab president iga 90 päeva järel kongressile kinnitama, et Iraan täidab kokkuleppe tingimusi. Nüüd on USA kongressil 60 päeva aega otsustada, kas kehtestada taas Teherani vastu sanktsioonid, mis kokkuleppe tõttu kadusid.

Iraani eelmiste sanktsioonide aegu vähenes nafta pakkumine umbes miljoni barreli võrra ööpäevas. Kuigi analüütikud ei usu, et uuendatavad sanktsioonid avaldaksid sama suurt mõju, eriti seetõttu, et seekord on USA sanktsioonidega tõenäoliselt üksi, avaldaksid sanktsioonid negatiivset mõju.

„Kui avastatakse, et Iraan rikub tuumalepet ja nendega kaubanduslepe tühistatakse, siis on see suurim naftahinna tõusuajend,“ ütles ASR Wealth Advisersi aktsianõustaja Shane Chanel.

Samuti kardetakse Iraagi stabiilsuse pärast, kes on Saudi Araabia järel naftakartelli OPEC suuruselt teine eksportöör.

Iraagi väed liikusid pühapäeval naftaväljade ja Kurdi vägede käes oleva olulise Kirkuki lähedase õhujõudude baasi suunas.

AxiTraderi turustrateeg Greg McKenna ütles, et Trump taasavas Iraani tuumateema ja Kurdi naftajuhtmest äralõikamise oht tõstavad nafta hinda.

USAs Louisiana osariigis Lake Pontchartrainis lendas õhku naftapuurtorn, vigastades vähemalt kuute inimest.