Nafta hind kukkus viimase kahe aasta madalaimale tasemele

Põhjamere Brenti lepingute hind kukkus 61,52 dollarini barreli eest. USA WTI barreli hind kukkus 2,3% 53,38 dollarini.

Analüütikud usuvad, et suureneva pakkumise ohjamiseks otsustavad naftat eksportivate riikide ühenduse OPEC liikmed 6.detsembri kohtumisel tootmist vähendada.

Üleilmne naftatootmine on sel aastal kõvasti kasvanud. Kolm suuremat tootjat- USA, Venemaa ning Saudi Araabia annavad enam kui kolmandiku üleilmsest, umbes 100 miljoni barreli suurusest päevasest tarbimisest.

Nafta hind on oktoobrikuisest rekordtasemest odavnenud umbes 30%, sest aasta viimases kvartalis on tootmine hakanud tarbimist ületama ning lõpetanud turul alates 2017. aastast toimunud alapakkumise.

Saudi Araabia on juba öelnud, et võib naftatootmist vähendada. Riigi energeetikaminister Khalid al-Falih kinnitas, et nad ei müü naftat, mida klindid ei vaja. Saudi Araabia survestab OPECit päevast naftatootmist vähendama koguni 1,4 miljoni barreli võrra.