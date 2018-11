Nafta hind kukkus viimase seitsme kuu madalaimale tasemele

Brenti jaanuarilepingute hind langes Londoni kaubabörsil ICE 0,85 dollari võrra 69,80 dollarini barreli eest.

USA WTI detsembrilepingute hind langes New Yorgi kaubabörsil NYMEX allapoole 60 dollarit barreli eest ehk 59,92 dollarini.

Selle nädala algusest on Brenti barreli hind odavnenud 3,9% ning WTI barreli hind 4,7%. Mõlemad naftamargid lõpetavad tõenäoliselt juba viienda järjestikuse nädala hinnalangusega.

Brenti hind kukub juba oktoobri algusest alates. Toona maksis barrel 86 dollarit. Sel nädalavahetusel kogunevad naftatootjate kartelli OPEC ja Venemaa esindajad naftaturul toimuvat arutama. „Viimase aja hinnalangust arvestades kaalub OPEC tootmise kärpimist,“ märgivad Commerzbanki analüütikud.

Briti majandusleht Financial Times kirjutas sel nädalal, et juhul kui Saudi Araabiaga uut tootmise piiramise lepet ei suudeta saavutada, plaanib Venemaa uuest aastast suurendada naftatoodangut 300 000 barreli võrra päevas. Lisaks ootavad turud, et Iraani naftatarned vähenevad oodatust vähem: USA võimud tegid sanktsioonides kaheksale riigile erandi ja need riigid saavad ajutiselt ka pärast sanktsioonide jõustumist Iraani naftat osta.