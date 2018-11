Nafta hind läks vabalangusse, jõudes viimase 3 aasta madalaimale tasemele

USAs langesid naftahinnad teisipäeval 7% , kui WTI barreli hind kukkus 55,69, vahendab CNN Money. Viimati oli toornafta hind nii madal 2015. aasta septembris.

Hinnalanguse taga on kasvav mure ülepakkumise pärast. Nafta hind on langenud 12 päeva järjest. See on pikim langusperiood pärast 1983. aasta märtsi.

Tegemist on väga vastuolulise arenguga, kui arvestada, et alles oktoobris nägime viimase nelja aasta kõrgeimat naftahinda, kui see tõusis kuu alguses 76 dollarini barreli eest.

Naftaturg on eelmisest nädalast alates languses, müük on ainult langustrendi kiirendanud. Isegi Saudi Araabia lubadus naftatootmist vähendada ei ole investoreid maha rahustanud.

Nimelt teatasid saudid esmaspäeval, et vähendavad päevast naftatarnet 500 000 barreli võrra. Ka ütles Saudi Araabia, et on valmis toetama ka võimalikku detsembrikuist OPECi otsust naftatootmise vähendamise osas.