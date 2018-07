Nafta hind langeb juba teist päeva, sest mure tarneprobleemide pärast on leevenenud ning kaubandussõja hirm pärsib majanduse kasvulootusi.

Põhjamere Brenti toornafta tuletistehingute barreli hind langes eile enam kui 4% 72 dollarini barrelist ning täna hommikul veel veidi 71,72 dollarini barrelist, kirjutab Investing.

USA West Texas Intermediate’i (WTI) tuletistehingute hind langes eile 4,2% ning täna hommikul veel 0,3% 67,89 dollarini.

Danske Marketsi analüütikud tõdesin investoritele saadetud kirjas, et languse peamiseks põhjuseks on kuuldused, et Saudi Araabia pakub turule lisatarneid. Ning lisaks spekuleeritakse, et USA vabastab turule strateegilised reservid.

„Igal pool on mure edasise kasvu ning kaubandussõja pärast,“ lausus CMC Marketsi peastrateeg Michael McCarthy Investing.comile.

Toornafta hind lähenes juuli alguses 80 dollarini barrelist, sest kardeti, et USA sanktsioonid viivad turult Iraani toodangu. Seda vaatamata Saudi Araabia lubasele toodangut kasvatada.