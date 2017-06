Nafta hind on tänavusest tipust kukkunud üle 20%

Nafta on läinud nn. karuturule ehk musta kulla hind on veebruarikuisest tipust kukkunud vähemalt 20 protsenti.

Nafta hind on kukkunud, kuna kasvav üleilmne pakkumine on ületamas naftakartelli OPEC ja nende liitlasti püüdlusi vähendada naftapakkumist.

Täna on nafta augustikuisete tuletistehingute hinnad New Yorgis ja Londonis veidi tõusnud (vastavalt 0,3 protsenti 43,48 dollarile ja 0,2 protsenti 45,92 dollarile).

Liibüa, kes on vabastatud OPECi naftatootmise piirangutest, tootis enim naftat nelja aasta jooksul. Tankerites hoitava nafta kogus kasvas juunis selle aasta suurimaks.

Läinud nädalal kahanes USA nafta laovaru 2,72 miljoni barreli võrra.

Nafta hind on langenud üheksa kuu madalmale tasemele ehk allapoole 44 dollari taset, kuna kardetakse USAs jätkuvat naftapakkumise kasvu ja ka Liibüa on toodangut suuendanud. Ameeriklased on juba 22 nädalat rajanud ühe enam naftapuurtorne, mis on Baker Hugesi andmetel 30-aasta pikim naftatootmiseks vajalike tegevuste kasvutsükkel.

„Naftasse suhtumine on väga negatiivne,“ ütles Oversea-Chinase Bankingu Singapuris töötav ökonomist Barnabas Gan Bloombegile. „Kasvav pakkumine on suurim mure mis langetab nafta hinda,. Kasvanud Liibüa toodang ja suur naftapuurtornide arv näitavad, et naftatootmine võib aasta jooksul veel kasvada.“