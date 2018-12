Nafta hind põrkas viis protsenti

Briti brenti naftasordi hind tõusis 5,1 protsenti, 62,08 dollarile barrelist. USA WTI nafta kallines 5,3 protsenti, 53,34 dollarini.

USA ja Hiina leppisid kokku 90-päevase vaherahu tegemise kaubandussõjas. Selleni jõuti Argentinas G20 kohtumisel. Vaherahu tähendab, et 90 päeva jooksul ei lisata täiendavaid tollitariife ning asutakse läbirääkimiste laua taha olemasolevate kaubandustülide lahendamiseks.

Neljapäeval toimuval naftakartelli OPEC kohtumise eel paistavad Venemaa ja Saudi Araabia olevat jõudnud sarnase nägemuseni, et tarvis on naftatoodangut vähendada. Analüütikud ootavad oktoobri tootmistasemega võrreldes miljoni kuni 1,4 miljoni barreli suurust toodangukärbet, kirjutab Reuters.

OPECi kohta tuli uudis, et Katar astub jaanuaris naftakartellist välja. Katari naftatoodang on vaid 600 000 barrelist ööpäevas, kuid tegemist on maailma suurima veeldatud maagaasi eksportööriga.

Kanada Alberta provints peab vähendama naftatoodangut 8,7 protsenti, 325 000 barrelini ööpäevas, kuna torujuhe ei suuda rohkem naftat USAsse saata. Enamus Alberta provintsi naftatoodangust läheb USAsse.