Nafta hind sai põhjust tõusuks: OPEC leppis kokku loodetust suurema tootmiskärpe

OPECi liikmed koos partneritega leppisid kokku, et turult viiakse ära 1,2 miljonit barrelit päevas. OPECi liikmed vähendavad tootmist 800 000 barreli võrra, vahendab Bloomberg.

Iraan pääses kärpimisest, sest kannatab juba niigi USA sanktsioonide pärast.

Kokkuleppe saavutamise järel kerkis nafta hind algselt enam kui 5%, kuid on nüüdseks veidi tagasi andnud ning detsembrilepingutes maksab Brenti barrel Londonis 62,36 ehk tõusuprotsent on 3,56%.

Eile päeval kukkus nafta hind enam kui 5% pärast seda, kui Saudi Araabia oli öelnud, et naftatootjate kartell OPEC koos liitlastega peab läbirääkimisi oodatust väiksema tootmiskärpe üle. Nimelt ütles Saudi Araabia energeetikaminister Khalid al-Falih ajakirjanikele enne Viini kohtumist, et adekvaatne oleks päevase tootmise vähendamine miljoni barreli võrra. Samas nii mitmedki naftaanalüütikud olid öelnud, et turu tasakaalustamiseks ning naftahinna toetuseks uuel aastal oleks vaja vähemalt 1,3-1,5 miljoni barreli suurust kärbet.

Lisaks lootis Venemaa teise suurema naftatootja Lukoili juht Vagit Alekperov, et kärped ei ole vajalikud. „Ma loodan, et neid meetmeid ei ole tarvis. 60 dollari tasemel barreli hind sobib tootjatele ning see peaks sellele tasemel jääma ka jaanuaris,“ kinnitas ta. Kui aga Venemaa kärpega nõustub, siis võtab selle täielik rakendamine Alekperovi sõnul aega 3-4 kuud.