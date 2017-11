Nafta hind tõusis viimase aja kõrgeima tasemeni

Nafta hind jätkas täna kallinemist, kerkides kõrgeimale tasemele alates 2015. aasta juulist.

Suure naftatootja Saudi Araabia krooniprints tugevdas oma võimu läbi korruptsioonivastase võitluse, mille raames viidi läbi kõrgete riigiametnike vahistamisi, kirjutab Reuters.

Londonis tõusis brenti nafta hommikul 62,90 dollarile. 2015. aasta põhjast on must kuld kallinenud enam kui 40 protsenti.

USAs kallines nafta 56,15 dollarile. USAs on nafta 2015. aasta põhjast kerkinud vaid kolmandiku võrra.

Ameerika Ühendriikides vähendati läinud nädalal tootvate naftapuurtornide arvu kaheksa võrra, 729-ni. USA pumpamisaktiivsuse raport tuli ajal kui naftakartell OPEC ja Venemaa veetud kartellivälised riigid lubasid jätta tootmata ööpäevas umbes 1,8 miljonit barrelit naftat, et vähendada pakkumist. Naftatootjad leppisid kokku, et lepe kestab tuleva aasta märtsini, kuid üha enam arvatakse, et seda pikendatakse.

Samal ajal kui pakkumist hoitakse tagasi, on analüütikute hinnagul jäänud nõudlus tugevaks.

Briti Barclays Bank tõstis neljanda kvartali brenti hinnaprognoosi kuue dollari võrra 60 dollarile barrelist. Pank kergitas kogu tuleva aasta nafta hinnaprognoosi kolme dollari võrra 55 dollarile barrelist.