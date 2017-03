Nafta hinnal viimaste aastate suurim kukkumine, langus jätkub

Eile õhtul avaldatud DOE raport USA kütusevarude kohta kukutas toornafta hinda enam kui 5%. WTI toornafta päevasisene langus oli koguni 5,8%. Brenti toornafta hind langes 4,9% ning sulgus tasemel 53,1 dollarit barrelist, kirjutab Alan Vaht oma kütuseblogis.

Eilne toornafta hinnalangus oli viimase aasta suurim ühepäevane langus. Jõuline hindade langus on jätkunud ka täna.

Täna kell 13.40 oli nii WTI kui ka Brenti toornafta hinnad langenud 2% ning WTI barrelihind on langenud läbi psühholoogilise 50 dollari piiri.

Suures languses on ka bensiini ja diislikütuse maailmaturuhinnad. Mõlema lõpptoote hinnasula on olnud täna vastavalt 15 ja 20 dollarit tonnist ehk jämedalt 1,3 ja 1,8 senti liitrist.

Hinnalanguse põhjuseks on eilne DOE raport USA kütusevarude ning toornafta impordi suurenemise kohta. Nimelt kasvasid USA toornafta varud 8,2 mln. barreli võrra uuele rekordtasemele alates vastava statistika pidamise algusest 1980. aastal. Uus varude rekord on loodud aga lausa igal kuul eelneva 9 kuu jooksul. Bensiini ja diislikütuse varud küll langesid, mis peaks lõpptoodete hinnakasvu toetama, kuid turgude peamine mure on USA toornafta impordi suurenemine 7,2 mln. barreli võrra, kusjuures import suurenes nii Saudi Araabiast kui ka Iraagist, Kuveidist, Nigeeriast, Ecuadorist ja Angolast.

Langevad kütusehinnad on tekitanud aga uue riski, kuna nõrgemad OPECi liikmed nagu Iraak, Venetsueela ja Angola võivad hakata naftatulude kompenseerimiseks rohkem naftat eksportima.

Viimaste uudiste valguses on selge, et OPECi nõiaring jätkub.