Nafta madalad hinnatasemed on ajalugu?

Pärast seda, kui toornafta taastumine käesoleva aasta alguses katkes ning hind uuesti alla 50 dollari vajus, kadus turuosaliste usk näha lähiajal kõrgeimaid hinnatasemeid. Kuid erinevate tegurite koosmõjul on WTI märkamatult jõudnud tagasi tänavuse hinnakoridori ülemise ääre lähedale ning Brent isegi läbi murdnud, kirjutab Erko Rebane LHV finantsportaalis.

Taganttuuleks on kujunenud esiteks globaalne nõudlus, mis osutus teises kvartalis arvatust jõulisemaks ning sundis nii OPECit kui ka Rahvusvahelist Energiaagentuuri tõstma kogu aasta prognoose. Samal ajal aga jätkab OPEC oma pakkumise piiramist ja ka USA tootjad on viimastel kuudel tõmmanud tagasi puurimistegevust, aidates kaasa turu tasakaalustumisele ja varude vähenemisele.

Allikas: Rahvusvaheline Energiaagentuur

WTI ja Brenti üle 20% hinnatõus juuni põhjadest võib juba tunduda märkimisväärse liikumisena, kuid tehniliselt ei pruugi toornafta pulliturg sellega veel sugugi läbi olla. Tõusu jätkumisele viitab musta kulla 50 päeva libiseva keskmise liikumine altpoolt läbi 200 päeva libiseva keskmise, mida tuntakse ka golden cross mustri all.

Kui Brenti puhul on vastavad libisevad keskmised juba ristunud, siis WTI puhul jäävad need vähem kui dollari kaugusele. Viimati juhtus see 2016.a mais, kui WTI kauples 44,7 dollaril ja nagu järgnevalt jooniselt võib näha, jäi 200 päeva libisev keskmine paari ehmatusega toetust pakkuma praktiliselt aasta jagu. Kui lühema perioodi libisev keskmine liigub pikema perioodi omast läbi pealtpoolt, moodustub death cross, andes vastupidiselt müügisignaali.

WTI hind (USD)





Allikas: Bloomberg

Kui üritada aimu saada investorite positsioonist, siis WTI baasil annab ülevaate USA tooraine futuuride kauplemiskomisjoni (CFTC) statistika ning sellest järeldub, et senisest hinnatõusust hoolimata ei peegelda investorite positsioon toornafta tuletisinstrumentides väga kõrget optimismi.

Allolevalt jooniselt on näha, et erinevate fondide ja muude investorite spekulatiivne netopositsioon nafta tuletisinstrumentides küündis läinud nädalal veidi üle 200 tuhande lepingu, kui alles aasta alguses oli see üle neljasaja tuhande. Täpsemalt on selle taga kukkumine pikkades positsioonides, samas kui langusele panustavate lepingute arv püsib suhteliselt kõrgena, mis ütleb, et naftahinna viimase kvartali tõus pole olnud ideena väga ülerahvastatud.

Investorite netopositsioon WTI tuletisinstrumentides (lepingut)





Allikas: Bloomberg

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.