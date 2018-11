Naftahind langes viimase aasta madalaimale tasemele

Börsimaaklerid kardavad, et Trumpi hiljutine kiidulaul saudidele võib tähendada seda, et Saudi Araabia kui kõige mõjukam naftariik ei toeta OPECi detsembrikuisel kohtumisel tootmismahtude vähendamist.

Naftahinna kiire langus on tulnud paljudele ootamatuna. Sealhulgas ka riskifondidele, kes ennustasid aasta esimeses pooles naftahinnale suurt kasvu. Prantsuse panganduskontserni Societe Generale’i hinnangul on kaubaturu fondid kaotanud selles kvartalis tänaseks juba 7,7 miljardit dollarit.

Küll aga on naftahinna langus rõõmustanud kütusetarbijaid USAs, kes tänupüha tõttu praegu palju reisivad. AAA andmetel oli reedel keskmine kütusehind seal 2,58 dollarit galloni eest. Eurodesse ümberarvutatuna teeb see liitrihinnaks 0,6 eurot. Alles kuu aega tagasi oli see USAs 2,84 dollarit gallonilt ehk 0,68 eurot liitrilt.