Naftahinnad langesid aasta madalaimale tasemele

Nafta hinnaindikaatorina kasutatava Brenti toornafta hind kukkus 5,6% ehk 56,26 dollari peale. USA West Texas Intermediate'i nafta hind langes 7,3% ehk 46,26 dollari peale, kirjutab Financial Times.

Languse taga on mure selle üle, kuidas USA-Hiina kaubandussõda võib tabada majanduskasvu. Maailmamajanduse kasvu aeglustumine on tekitanud hirme, et nõudlus nafta järele väheneb.

Kaks nädalat tagasi leppisid OPECi liikmed koos partneritega kokku, et naftahinna languse peatamiseks viiakse turult ära 1,2 miljonit barrelit päevas.