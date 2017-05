Naftakartell pikendas tootmise kärpimist, kuid olulised vastuseta küsimused on õhus

Naftatootjate kartell OPEC pikendas tootmismahtude kärpimise kokkulepet veel üheksaks kuuks, kuid analüütikud on vastamata küsimuste pärast mures ning kokkulepe hoopis langetas nafta hinda.

Eilsel Viini kohtumisel otsustasid kartelli liikmed, et mullu novembris sõlmitud päevast 1,8 miljoni barreli suurust kärbet pikendatakse 2018. aasta esimese kvartalini.

Nii Venemaa kui teised OPECisse mitte kuuluvad riigid on leppega nõustunud, kinnitas Briti majanduslehele Financial Times Araabia Ühendemiraatide naftaminister Suhail al Mazrouei. „Kõik on lepinguga liitunud,“ kinnitas ta.

OPECi president, Saudi-Araabia energiaminister Khalid al Falih kinnitas, et senised toomiskärped on end tõestanud.

Kui mai alguses langes Põhjamere Brenti barreli hind alla 47 dollari, siis kärbete jätkamise väljavaade tõstis barreli hinna sel nädalal ülespoole 54 dollari taset.

Sellele vaatamata langes barreli hind pärast eilse kokkuleppe saavutamist 5% 51,24 dollarini, osalt seetõttu, et turud olid pettunud, et kärbet ei suurendatud ega sõlmitud veelgi pikemaks ajaks.

Loe veel

Kaks OPECi delegaati kinnitasid Financial Timesile, et vajadusel ollakse valmis novembrikuisel kohtumisel kärbet suurendama.

Kolm olulist küsimust

Bloomberg kirjutab hinnalangust põhjendades, et kuigi OPEC ajaloolist kärbete pikendamist tähistab, siis pärast peo lõppu seistakse silmitsi seni vastamata kolme tõsise küsimusega.

Need küsimused on:

Kas Venemaa ning Saudi-Araabia suhted leppe lõpuni kestavad? Kas üha suureneva USA gildanafta tootmise taustal suudavad OPECi liikmed kokkuleppele truuks jääda? Ning kolmas ning kõige olulisem: millised on OPECi pikaajalised plaanid?

Kui eile saavutatud kokkulepe tuleva aasta märtsis lõpeb, kas OPECi liikmed pöörduvad varasema „pumpa palju tahad“ põhimõtte juurde? 2014-2016. aastal valdav põhimõte kukutas naftabarreli hinna lõpuks allapoole 30 dollari taset. Või hakatakse edaspidi siiski tootmismahte ühtlustama?

„Mind teeb murelikuks selge kärpekokkuleppest väljumise strateegia puudumine,“ tõdes JPMorgan Asset Managementi energiainvesteeringute juht Ebele Kemery Bloombergile. „Turg liigub sinnapoole, et 2018. aastal saab olema suur ületootmine. Nad räägivad hinnastabiilsusest. Selle saavutamiseks peame me teadma, kuidas mäng lõpeb,“ rääkis ta.