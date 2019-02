Naftakartell tahab Venemaa juhitava liiduga ametlikku lepet

OPECi ametnike sõnul toetavad Saudi Araabia ja tema Pärsia lahe liitlased ametlikku partnerlust kümnest naftariigist koosneva liiduga, mida juhib Venemaa, kuna see aitaks neil paremini juhtida üleilmsel naftaturul toimuvat ja naftakartelli ümber kujundada, vahendab Wall Street Journal.

Küll aga peab selline liit üleilmse naftahinna kujundamisel hakkama rinda pistma USA presidendi Donald Trumpi ja tema eesmärgiga alandada Ameerika valijate jaoks kütusehindasid enne järgmisel aastal toimuvaid presidendivalimisi.

Samas võib sellest palju võita hoogsalt kasvav USA naftasektor, kes saaks seeläbi suurendada ka riigi energiasõltumatust. Küll aga on USA kildanafta tootjate, kes on vähendanud OPECi riikide mõju Ameerika kütuseturul, jõud langeva naftahinna valguses hakanud raugema.

OPECi partnerlusettepanek annaks võimaluse naftakartelli ja Venemaa juhitud liidu senistele ebamäärastele suhetele ametliku käigu anda. Viimastel aastatel on kaks naftakartelli järjest rohkem koostööd teinud. Näiteks mullu detsembris leppisid mõlemad kokku, et piiravad seniseid toodangumahte.

Seni on ametliku partnerluse vastu olnud Iraan ja veel mõned naftatootjad, kes kardavad, et ühises liidus hakkaksid nad maailma kahe juhtiva naftatootja, Saudi Araabia ja Venemaa taktikepi all tegutsema.

Kaks nafakartelli peaksid omavaheliste suhete ametliku vormistuse osas asuma läbirääkimisi pidama 18. veebruariga algaval nädalal Viinis. Energiaministrid loodavad leppe lõppversioonini jõuda aprillis. Küll aga tähendaks kahe liidu partnerlusele ametliku käigu andmine kindlasti pingete kasvu Washingtoniga.