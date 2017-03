Naftariigid kaaluvad tootmist piirava leppe pikendamist

OPECisse kuuluvate ja mitte kuuluvate naftariikide kohtumisel avaldati soovi pikendada kuue kuu võrra naftalepet, millega kärbitakse tootmismahtu.

OPECisse kuuluvad riigi ja nende konkurendid, sealhulgas Venemaa, kohtusid Kuveidis, et vaadata üle naftaleppe tulemused, vahendas Reuters. Kokkulepe sõlmiti detsembris ja see nägi ette nafta tootmismahu vähendamist 1,8 miljoni barreli võrra päevas esimese kuue kuu jooksul.

Nüüdsel kohtumisel leiti, et tootmismahu vähendamine on kaasa toonud oodatud tulemused: naftabarreli hind on püsinud üle 50 dollari.

Enne kohtumist ütles Iraagi minister Jabar Ali al-Luaibi pressile, et kui kõik OPEC-i liikmed lepivad kokku meetmetes, mis hoiavad naftahinda tulevikus stabiilselt, siis toetab Iraak nende otsust.