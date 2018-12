Naftaturul olukord segane: hind kukkus Saudi Araabia avalduse peale 5%

Saudi Araabia energeetikaminister Khalid al-Falih lausus ajakirjanikele enne Viini kohtumist, et OPEC töötab selle nimel, et alates oktoobrist toimunud 30%- nafta hinnalangust ohjeldada. Tema hinnangul oleks adekvaatne päevase tootmise miljoni barreli võrra vähendamine, vahendab Financial Times.

Samas nii mitmedki naftaanalüütikud ütlevad, et turu tasakaalustamiseks ning naftahinna toetuseks uuel aastal oleks vaja vähemalt 1,3-1,5 miljoni barreli suurust kärbet.

Põhjamere Brenti barreli hind kukkus täna 5% 58 dollari tasemele enne stabiliseerumist veidi üle 60 dollari tasemel.

„Turg ootab suur toodangukärbet ning seetõttu on tegemist pettumusega,“ tunnistas maailma suurima sõltumatu naftakaupleja Vitoli analüüsikeskuse juht Giovanni Serio.

Bloomberg kirjutab, et eravestlustes kinnitasid kõhtmise delegaadid, et Saudi Araabia lootis Venemaalt umbes 300 000 barreli suurust päevast tootmise vähendamist, kuid Moskva sooviks poole väiksemat kärbet.

Venemaa teine suurem naftatootja Lukoil on valmis Kremli käske täitma, kuid ettevõtte juht Vagit Alekperov loodab, et kärped ei ole vajalikud. „Ma loodan, et neid meetmeid ei ole tarvis. 60 dollari tasemel barreli hind sobib tootjatele ning se peaks sellele tasemel jääma ka jaanuaris,“ kinnitas ta. Kui aga Venemaa kärpega nõustub, siis võtab selle täielik rakendamine Alekperovi sõnul aega 3-4 kuud.