Naftogaz maksab töötajatele Gazpromi üle võidu tähistamiseks 46 miljonit dollarit

Naftogaz Ukraina plaanib maksta grupile töötajatele preemiaks kokku 46,3 miljonit dollarit ehk kokku ühe protsendi sellest summast, mis Stockholmi arbitraažikohus Venemaa gaasimonopolilt Gazprom nende kasuks välja mõistis.

See raha jagatakse 41 töötaja vahel, kes Naftogazi kinnitusel ei ole vaid tippjuhid, kirjutab Deutsche Welle Ukraina väljaandele Gordon tuginedes.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman kutsus Naftogazi juhtkonda üles preemia suurust üle vaatama. Groisman kinnitas, et saatis Naftogazi nõukogule ka kirja, milles ütleb, et suure preemia maksmine ei ole kohane.

Peaminister möönab. et preemiate määramine kuulub nõukogu kompetentsi, mitte valitsuse kompetentsi. "Naftogaz ning selle juhtkond said Ukraina huvides suure võidu ning just selle eest määraski nõukogu suure preemia. Aga ma toonitan, et see on liialdus,“ lausus Groisman.

Tänavu veebruaris langetas Stockholmi arbitraažikohus Naftogazi ja Gazpromi vahelises 2009. aastal kümneks aastaks sõlmitud naftatarnete ning-transiidilepingut puudutavas vaidluses otsuse. Kohus määras Naftogazile ebapiisava naftatransiidi eest 4,6 miljardit dollarit kompensatsiooni.