Nagu Brexit: Ühendkuningriigi üldvalimised panid naela kolinal kukkuma

Ühendkuningriigi valimiste ebakindel tulemus viis inglise naelsterlingi kursi teiste valuutade suhtes kiiresti langusse sarnaselt Brexiti referendumi tulemusele.

Naela odavnemine oli küll mõnevõrra väiksem kui Brexiti referendumi järel, kuid siiski märkimisväärne. USA dollari suhtes oli nael täna hommikul kaks protsenti miinuses: üks dollar maksis 0,7896 naela. Nii kehv oli naela kurss viimati mullu suvel pärast Brexiti referendumit.

Euro suhtes kaotas nael samuti kahe protsendi jagu väärtust. Täna hommikul maksis üks euro 0,8825 naela, mis on ühisraha jaoks kõrgeim kurss mullu novembrist.

"Ehkki on näha naela suuremat volatiilsust, on vähem võimalusi, et selle mõju kandub laiematele turgudele," ütles Bloombergile National Australia Banki valuutastrateeg Ray Attrill.

Suurbritannia valimiste esialgsete tulemuste selgumise ajal avatud olnud Aasia turud ei liikunudki uudise peale eriti: Tokio indeks Nikkei 225 oli kerges plussis ja Honkongi Hang Seng indeks kerges languses.

Konservatiivide enamuse kaotus parlamendis valimiste tulemusel teeb pildi mõne analüütiku arvates aga isegi klaarimaks. Näiteks ei ole enam nii suur tõenäosust, et Suurbritannia lööb EList lahku järsult, ehk teeb nn hard Brexiti. "Hard Brexit on nüüd eilne teema," märkis John Woods, Credit Suisse investeeringujuht.