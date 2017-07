Nagu Eestis: Läti õlletootjad ähvardavad aktsiisitõusu tõttu 30% töötajatest koondada

Kui parlament toetab ettepanekut tõsta õlleaktsiisi 50 protsenti, peavad õlletootjad lähimal ajal vähendama töötajate arvu umbes 30 protsenti ning enamik neist on regioonide elanikud, teatas Läti õlletootjate liidu tegevdirektor Pēteris Liniņš.

Liniņš tuletas meelde, et viimase kolme aasta jooksul on aktsiis tõusnud juba 45 protsenti. Selline maksukoormus õnnestus õlletootjatel Liniņši sõnul üle elada, sest aktsiisi tõsteti järk-järgult. Nüüd on aga ettepanek tõsta aktsiisi korraga 50 protsenti ja see ei kannata Liniņši väitel kriitikat, sest paljude õlletootjate jaoks ei ole sellised muutused jõukohased, vahendab Läti Delfi.

„Mõnede poliitikute tegevus on täielikult destruktiivne, sest see ohustab õlletootmisvaldkonda pika perioodi jooksul. Võttes arvesse seda, et tegevusala balansseerib juba mitu aastat tasuvuse piiril, sest sisetarbimine väheneb, tormakas aktsiisi tõstmine praktiliselt sunnib vabastama osa töötajatest, väikesed regionaalsed õlletootjad on aga sunnitud mõtlema sulgemisele. Sellest ei anna tunnistust mitte ainult meie arvestused ja prognoos, vaid ka teiste riikide kogemus,“ ütles Liniņš.

Liniņši sõnul töötab õlletootmisvaldkonnas Lätis praegu umbes 1500 inimest.