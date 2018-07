Nagu ehtsas kriminullis: miljardäri ja tema abikaasa surmasaagat lahendab võimas meeskond

Detsembris leiti oma Torontos asuvast kodust surnuna ravimimiljardär Barry Sherman ja tema abikaasa Honey. Nad leiti pooduna maja sisebasseini ümbritsenud piirdeaia küljest. Nad olid seal poolistuvas asendis. Algselt kahtlustas politsei, et mees oli naise tapnud ja siis ka iseend üles poonud. Shermani lapsed reageerisid karmilt ja palkasid erauurijad. Nüüd on esimesed tulemused ka selged.

Kuus nädalat oli politsei arvamusel, et Sherman tappis oma naise ja siis poos end tema kõrvale üles. Siis aga nende lähenemine muutus. Paari lapsed süüdistavad politseid, et ilma nende sekkumiseta olekski nende isa maine maatasa tehtud. Neli last palkasid päev pärast isa-ema surma advokaadi Brian Greenspani, kel on riigis väga hea maine. Nad palusid tal selgitada välja, kes nende vanemad tappis. Greenspan oligi see, kes politseile selgeks tegi, et nad uuriks ka teisi versioone. Greenspan pani kokku patoloogist, endistest detektiividest ja tosinast kohtuekspertiisi-spetsialistist koosneva meeskonna. Nad jõudsid mitmele olulisele järeldusele.